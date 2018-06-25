Познер объяснил агрессивность россиян

По мнению журналиста, агрессия свойственна любому народу, находящемуся в переходном состоянии.

«Многие не понимают, куда страна идёт. Общество разделено в своих взглядах: как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

При этом он не согласился с заявлением писательницы, назвавшей процесс развития России «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу».

«Как раз нет: она идёт по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно не цивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния», — сказал Познер.