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Познер объяснил агрессивность россиян
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Познер объяснил агрессивность россиян 

Рамблер 6 часов назад
Журналист Владимир Познер прокомментировал слова писательницы Людмилы Улицкой об агрессивности российского общества.
По мнению журналиста, агрессия свойственна любому народу, находящемуся в переходном состоянии.
«Многие не понимают, куда страна идёт. Общество разделено в своих взглядах: как надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».
При этом он не согласился с заявлением писательницы, назвавшей процесс развития России «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу».
«Как раз нет: она идёт по пути цивилизационного процесса после долгого пребывания в абсолютно не цивилизационном состоянии. Я имею в виду советское состояние. Страна вырывается из этого состояния», — сказал Познер.
Ранее Людмила Улицкая в интервью телеканалу «112 Украина» сказала, что россиянам нужно «еще 150 лет, а может больше», чтобы стать европейцами.
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