Ректор МГУ указал на недостатки ЕГЭ

"Один или два экзамена не могут определять творческий потенциал… Самое главное, что ЕГЭ не может служить тем абсолютом, который определяет судьбу человека", — сказал Садовничий на пресс-конференции в издательском доме "Аргументы и Факты".

Он также он подчеркнул, что сдача единого государственного экзамена имеет свои плюсы.

"Например, ребята в регионах сдают ЕГЭ довольно высоко, и у них появляется больше уверенности приехать поступить в хорошие университеты", — заключил Садовничий.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 730 тысяч человек. Самым массовым стал экзамен по русскому языку.