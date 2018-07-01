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Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
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Москалькова рассказала о состоянии Сенцова 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова рассказала в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, что жизни голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в терроризме и приговоренного к 20 годам заключения, ничего не угрожает, он общается по телефону с друзьями и детьми, его состояние удовлетворительное.
Москалькова рассказала, что сама общалась с режиссером.
" (Сенцов) сказал, что он звонит друзьям, что он знает ситуацию в семье, что дети ему тоже звонили. Его состояние удовлетворительное, и на сегодняшний момент его жизни, слава богу, ничего не угрожает", — сказала Москалькова в эфире НТВ.
Российский омбудсмен ранее сообщала, что Сенцов смотрит телевизор, читает газеты и пишет сценарий к фильму. Москалькова также сообщила, что Сенцова содержат в колонии в больничной палате площадью около 16 квадратных метров с двумя окнами без решеток, форточки которых открываются.
Сенцов, голодовка которого в колонии длится уже более месяца, был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
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