Улицкая объяснила отсталость России от Европы

Писательница Людмила Улицкая в программе «Гордон» на 112.ua заявила, что Россия отстает от Европы «лет на 150 лет, а может больше».

По ее словам, эта «разница догоняния» ощущается, когда люди путешествуют по разным странам.

Улицкая отметила, что и в России, и на Украине живут «высокоразвитые люди», которые знают языки и являются европейцами «по своему сознанию». В то же время в обеих странах есть люди, «движимые архаичными мотивами».

По мнению писательницы, с проблемами «догоняния» можно справиться с помощью культуры и образования. При этом она отметила, что в России сейчас падает образовательный уровень.

Улицкая сказала, что Россия «движется в обратном направлении», но колебательный процесс остается — «то ближе к Европе, то дальше от нее».