В России резко сократилось число свалок

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ОНФ добился ликвидации более 8,3 тысячи свалок 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Общероссийский народный фронт (ОНФ) добился ликвидации более 8,3 тысячи свалок в России, сообщила пресс-служба ОНФ.
"На ресурс Общероссийского народного фронта "Интерактивная карта свалок" получено уже 19899 обращений, из них 8379 свалок уже ликвидировано. Примерно треть из них решена благодаря запросам в прокуратуру, которые направляли активисты ОНФ", — говорится в сообщении.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, почти по всем наиболее значимым из выявленных нарушений, в том числе связанным с незаконными свалками и неудовлетворительной работой полигонов, ОНФ регулярно направляет запросы в прокуратуру, "по итогам которых надзорным ведомством организуются проверки".
"После этого в большинстве случаев проблема действительно решается. Поэтому мы, естественно, хотели бы усилить наше взаимодействие с прокуратурой", — цитирует движение слова Миронова.
Он считает, что если с "Интерактивной картой" будут постоянно работать чиновники и надзорные ведомства, то "процент решенных проблем в сфере обращения отходов, который сейчас составляет 42%, значительно увеличится".
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