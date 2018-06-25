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Вильфанд рассказал о повторении «лета-2010»
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Вильфанд рассказал о повторении «лета-2010» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Москве «не грозит» повторение аномального лета 2010 года, сообщил «Российской газете» глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Такая жара этим летом нам не грозит», — подчеркнул он.
По словам синоптика, в течение первой половины наступившей недели температура в столице будет достигать лишь +25 градусов, во второй несколько повысится, но не преодолеет отметку в +30, что хоть и выше нормы конца июня, однако «не аномально».
Метеоролог добавил, что московское лето 2018 года будет теплым, но нестабильным — с «бросками» в жар и холод.
Кроме того, по словам Вильфанда, Москве «точно не грозит» засуха, так как весной и в начале лета обильные дожди достаточно пропитали почву водой.
Еще в марте Роман Вильфанд спрогнозировал близкие к норме летние температуры на большей части России. Тогда он рассказывал, что температурные нормы июля будут превышены лишь в Поволжье, а в августе и сентябре будут соблюдены на всей территории страны.
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