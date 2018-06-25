Вильфанд рассказал о повторении «лета-2010»

«Такая жара этим летом нам не грозит», — подчеркнул он.

По словам синоптика, в течение первой половины наступившей недели температура в столице будет достигать лишь +25 градусов, во второй несколько повысится, но не преодолеет отметку в +30, что хоть и выше нормы конца июня, однако «не аномально».

Метеоролог добавил, что московское лето 2018 года будет теплым, но нестабильным — с «бросками» в жар и холод.

Кроме того, по словам Вильфанда, Москве «точно не грозит» засуха, так как весной и в начале лета обильные дожди достаточно пропитали почву водой.

Еще в марте Роман Вильфанд спрогнозировал близкие к норме летние температуры на большей части России. Тогда он рассказывал, что температурные нормы июля будут превышены лишь в Поволжье, а в августе и сентябре будут соблюдены на всей территории страны.