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Таганрог затопило сильным ливнем
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Таганрог затопило сильным ливнем 

360tv.ru 3 часа назад
Таганрог оказался в плену потопа. Утром 24 июня город охватил сильный ливень. Система водоотведения города не смогла справиться с огромным потоком воды, сообщило агентство «Регион Онлайн».
Улица Дзержинского превратилась в один сплошной океан: под воду ушло несколько автобусов. Большая лужа также появилась на Сызранова.
Пик ливня пришелся на 07:00. Тогда автомобили с трудом пересекали водные преграды.
С некоторых машин даже снесло номера. Кроме дорог, вода пробралась во дворы и подвалы дома.
23 июня дороги Новороссийска оказались затопленными после сильного дождя. Одна из машин угодила в открытый люк и повредила колесо. Мэр города поручил устранить последствия буйства стихии.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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