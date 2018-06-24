Таганрог затопило сильным ливнем

Таганрог оказался в плену потопа. Утром 24 июня город охватил сильный ливень. Система водоотведения города не смогла справиться с огромным потоком воды, сообщило агентство «Регион Онлайн»

Улица Дзержинского превратилась в один сплошной океан: под воду ушло несколько автобусов. Большая лужа также появилась на Сызранова.

Пик ливня пришелся на 07:00. Тогда автомобили с трудом пересекали водные преграды.

С некоторых машин даже снесло номера. Кроме дорог, вода пробралась во дворы и подвалы дома.

23 июня дороги Новороссийска оказались затопленными после сильного дождя. Одна из машин угодила в открытый люк и повредила колесо. Мэр города поручил устранить последствия буйства стихии.