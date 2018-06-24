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Россиян предупредили об изнуряющей жаре и смерчах
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Россиян предупредили об изнуряющей жаре и смерчах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На европейской территории погоду в ближайшие дни будут определять атмосферные фронты атлантического циклона.
Как отмечает заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, жара уже установилась в Центральной части России, сообщает «Российская газета».
В Тульской, Рязанской, Липецкой, Белгородской и Курской областях воздух прогрелся до 35 градусов.
В Смоленской, Ярославской, Курской и Тверской областях в воскресенье сильный дождь и гроза.
В столице по сравнению с субботой несколько прохладнее. Днем до 25-27 градусов, по области 22— 27. Местами не исключены кратковременные дожди с грозами.
Начало рабочей недели принесет понижение температуры на пару градусов. Будет от 23 до 25 тепла. Во вторник сохранится такая же погода. В среду столбики термометров поползут вверх и доберутся до отметки в 28 градусов. Погоду будет определять новый антициклон. Такая же погода будет 28, 29 июня. Последний день июня и начало июля будут умеренно жаркими — 22-27 градусов. Кроме того, ежедневно местами будут идти кратковременные дожди с грозой.
С понедельника повышение температуры начнется в Сочи. Ожидает до 30 градусов и выше.
Как предупреждают синоптики, над Черным морем есть опасность формирования смерчей из-за прохождения холодного атмосферного фронта над теплой водой.
«Неизвестно, будут ли смерчи выходить на сушу. Ведь смерч — это быстроразвивающиеся природное явление, поведение которого сложно предсказать. Обычно смерчи развиваются над поверхностью воды и привлекают внимание отдыхающих. В этом случае они не представляют опасности, так как проходят далеко от берега», — отметила Паршина.
Жарок будет в Волгоградской области, где воздух прогреется до плюс 38 градусов. До 34 градусов — в Ростовской области. В Калмыкии воздух прогреется до 39 градусов тепла.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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