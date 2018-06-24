Ещё
Участника группы Дятлова нашли в рядах СС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследователь нашел участника группы Дятлова в рядах СС* 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: cont.ws
Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев заявил, что раскрыл тайну прошлого одного из членов группы Дятлова Семена Золотарева.
По предположению Дегтерева, Золотарев якобы был советским разведчиком, который работал под прикрытием в качестве преподаватели разведшколы СС* в фашистской Германии.
Как написал уфолог в своем блоге, в Сети он обнаружил архивную фотографию с унтер-офицерами войск СС* и женщиной в штатском. Дегтерев предположил, что на снимке изображены инструкторы и преподаватели разведшколы Третьего рейха, и обнаружил сходство «усатого немца» с погибшим дятловцем Семеном Золотаревым.
«Для сравнения я использовал метод наложения различных фотографий. Нашел снимки, сделанные сразу после войны. Ракурс и масштаб позволили использовать их для сравнения. Сразу скажу, что совпали на 90%. Это один и тот же человек», — заявил уфолог.
Таки образом, по мнению «исследователя», Золотарев мог быть агентом НКВД в тылу у немцев во время Второй мировой войны.
Следует отметить, что это не первое «сенсационное» открытие Дегтерева. Так, ранее уральский «искатель приключений» назвал основную версию гибели тургруппы Дятлова. По его мнению, все туристы скончались из-за погодных условий и произошедшего внутри компании конфликта.
*СС — организация, запрещенная на территории РФ
ТК «Звезда»: последние новости
В Госдуме предложили давать в жару выходные людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями Сергей Шойгу провел экскурсию по Константиновской батарее в Севастополе Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в памятных мероприятиях, приуроченных к началу Великой Отечественной войны
Комментарии34
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия9
«Люди падали, кто-то молился»53
Ситуация в Германии стала взрывоопасной224
Асад жестко отказал Западу44
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию36
Видео
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:49
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия
Происшествия
00:45
Асад жестко отказал Западу
Ближний Восток В мире
03:00
Тирасполь высказал несогласие с резолюцией ООН
В мире Статьи
00:34
Дочка — Пугачевой: «Ты себе делаешь плохо»
Шоу-бизнес
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:07
Заболевшая Ардова обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес
02:42
Встреча Путина и Трампа вызвала спор
Политика
01:36
Ситуация в Германии стала взрывоопасной
В мире Европа
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение