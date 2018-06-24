Участника группы Дятлова нашли в рядах СС

Исследователь нашел участника группы Дятлова в рядах СС*

Уральский исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев заявил, что раскрыл тайну прошлого одного из членов группы Дятлова Семена Золотарева.

По предположению Дегтерева, Золотарев якобы был советским разведчиком, который работал под прикрытием в качестве преподаватели разведшколы СС* в фашистской Германии

Как написал уфолог в своем блоге, в Сети он обнаружил архивную фотографию с унтер-офицерами войск СС* и женщиной в штатском. Дегтерев предположил, что на снимке изображены инструкторы и преподаватели разведшколы Третьего рейха, и обнаружил сходство «усатого немца» с погибшим дятловцем Семеном Золотаревым.

«Для сравнения я использовал метод наложения различных фотографий. Нашел снимки, сделанные сразу после войны. Ракурс и масштаб позволили использовать их для сравнения. Сразу скажу, что совпали на 90%. Это один и тот же человек», — заявил уфолог.

Таки образом, по мнению «исследователя», Золотарев мог быть агентом НКВД в тылу у немцев во время Второй мировой войны.

Следует отметить, что это не первое «сенсационное» открытие Дегтерева. Так, ранее уральский «искатель приключений» назвал основную версию гибели тургруппы Дятлова. По его мнению, все туристы скончались из-за погодных условий и произошедшего внутри компании конфликта.