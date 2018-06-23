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Пассажиры S7 застряли в «Домодедово»
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Из «Домодедово» не могут вылететь пассажиры авиакомпании S7 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авиакомпания S7 испытывает проблемы с регистрацией и посадкой пассажиров на ряд рейсов из аэропорта "Домодедово", представители компании в аэропорту объясняют это проблемами с IT-системой.
В настоящее время задерживается ряд рейсов S7 из Домодедово. Как сообщил РИА Новости один из очевидцев, пассажирам рейса в Санкт-Петербург сотрудница авиакомпании пояснила, что "зависла система SITA, невозможна регистрация и посадка в самолеты пассажиров".
Позднее в аэропорту было сделано объявление о том, что рейсы авиакомпании задерживаются в связи с неполадкой в системе, о времени вылета пассажиры будут извещены дополнительно.
Официальными комментариями авиакомпании РИА Новости пока не располагает.
Судя по табло Домодедово, пока задерживаются четыре рейса S7.
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