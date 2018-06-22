Познер признался в нелюбви к гимну России

Журналист Владимир Познер рассказал, что предпочитает не подпевать нынешнему гимну России . Об этом он сказал в интервью порталу Znak.com.

Телеведущий признался, что никогда не поет российский гимн в знак протеста, так как считает и музыку, и слова композиции «сталинскими».

«Конечно, демонстративно не сижу. Будет играть — встану. Но не более», — сказал Познер.

Журналист, у которого есть гражданства США Франции и России, заметил, что очень любит французскую национальную песню «Марсельеза».

«Но вообще это невероятно кровавая песня», — заметил он.

Речь о символах различных государств зашла в связи с упоминанием чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Познер сообщил, что принципиально болеет только за сборную Франции и надеется на ее победу. По его признанию, он не ожидал таких успехов от российской команды, однако предположил, что она не пройдет дальше, так как в 1/8 финала спортсменам придется сыграть, скорее всего, против Испании или Португалии

Познер заметил, что во время текущего мундиаля тональность публикаций западной прессы изменилась в позитивную сторону. По его воспоминаниям, во время зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года было впечатление, что существует установка демонстрировать российские реалии в негативном ключе. Тогда журналист сотрудничал с американской телекомпанией NBC