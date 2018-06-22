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На полях в Китае появились замысловатые рисунки
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На полях в Китае появились замысловатые рисунки 

Рамблер 5 часов назад
Удивительные по красоте рисунки создали фермеры города Шэньян. Такие изображения появляются на рисовых полях каждое лето. Это настоящие 3D-картины, которые впечатляют даже самых скептически настроенных наблюдателей. Фермеры используют разные сорта риса и декоративных растений, чтобы придать рисункам объёмность и оживить их. Первые рисунки на рисовых полях появились в 2012 году, с тех пор фермеры ежегодно соревнуются в масштабности и эффектности картин. В нынешнем году самой сложной и красочной картиной стал портрет тысячерукого Авалокитешвары.
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