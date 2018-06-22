Рабочий день сегодня может стать короче

Роструд напомнил россиянам, что жара сокращает длительность рабочего дня.

Согласно сообщению на официальном сайте ведомства, а также действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН), если температура на рабочем месте достигла +28,5 градуса и не может быть снижена, например, за счет кондиционирования воздуха, то длину рабочего дня «рекомендуется» сократить на один час.

Если же воздух в офисе прогрелся до +29 градусов, то день сокращается на два часа, а если до +30,5 — на четыре.

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда», — подчеркнули в Службе по труду и занятости.

Кроме того, начальникам напомнили, что сотрудникам, работа которых связана с ходьбой и физическими нагрузками, рекомендуется уходить раньше при еще меньших температурах, от +26,5 до +27,5 градуса соответственно, а всем работающим россиянам в жару необходимы перерывы, места для отдыха, чистая вода и лекарства.