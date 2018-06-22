Ещё
Российские магазины шокировали американцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские магазины шокировали американцев 

Рамблер 6 часов назад
Корреспондент американской газеты Washington Post признал, что «ошибся» в Москве.
По словам Стивена Гоффа, приехавшего в столицу России освещать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, он ждал, что «радоваться и блестеть» будет лишь мундиаль, а фоном этому станет «российский сумрак» — серость, мрачные и неприветливые люди и пустые полки магазинов.
«Я был неправ», — подчеркнул он.
Журналист отметил, что Москва — подходящее место для футбольного первенства мира, так как она — «обычный большой европейский город», в котором есть бургерные, суши-рестораны и ирландские пабы, Uber работает, а Apple Pay повсюду.
«Прекрасные парки, первоклассные музеи, грузинская еда — неразгаданное чудо, а поездка на метро — дешевле доллара», — продолжил перечисление Гофф.
Тем не менее корреспондент Washington Post нашел в российской столице и «реликты советской эпохи», которые, однако, не изменили его положительного впечатления от Москвы.
Комментарии171  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хирург» опозорился в Ульяновске438
Тест: Знаете историю Великой Отечественной войны?43
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы217
Порошенко приговорили к пожизненному заключению333
Иностранка выпала из окна в Москве11
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
01:44
Как поживает «последний диктатор Европы»?
В мире СНГ
01:06
«Хирург» опозорился в Ульяновске
Общество Другое
15:12
Чубайс «предопределил» судьбу пенсионной системы
Личный счет Экономика
01:30
Отец Майкла Джексона находится при смерти
Шоу-бизнес
08:41
Военкомат взял в плен призывника
Армия Другое
00:49
Самолет «ЮТэйр» загорелся при взлете
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение