Как попасть из клозета на свадьбу 

Каждая невеста с особой придирчивостью выбирает свадебный наряд, ведь в этот день девушка чувствует себя сказочной принцессой. Дизайнеры соревнуются в креативности, создавая платья для венчаний, придумывают экстравагантные фасоны и экзотические украшения, используют дорогие ткани и эксклюзивные украшения. А вот в Нью-Йорке уже 14 лет проходит конкурс свадебных платьев из туалетной бумаги. Его организует самый популярный в Соединённых Штатах Америки магазин свадебных нарядов. В нынешнем году из 1 500 заявок жюри отобрало 10 моделей, которые показали на шоу. Согласно условиям, авторы могут использовать для создания платья только туалетную бумагу, клей, нитки и скотч. Судьи оценивали оригинальность моделей, их красоту и, конечно же, мастерство исполнителей. Победителем был объявлен Роналдо Круз. Дизайнер принимает участие в конкурсе уже в пятый раз, и сейчас победа наконец-то досталась ему. Крузу также вручили и денежный приз 10 000 долларов.