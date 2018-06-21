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Как попасть из клозета на свадьбу
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Как попасть из клозета на свадьбу 

Рамблер 3 часа назад
Каждая невеста с особой придирчивостью выбирает свадебный наряд, ведь в этот день девушка чувствует себя сказочной принцессой. Дизайнеры соревнуются в креативности, создавая платья для венчаний, придумывают экстравагантные фасоны и экзотические украшения, используют дорогие ткани и эксклюзивные украшения. А вот в Нью-Йорке уже 14 лет проходит конкурс свадебных платьев из туалетной бумаги. Его организует самый популярный в Соединённых Штатах Америки магазин свадебных нарядов. В нынешнем году из 1 500 заявок жюри отобрало 10 моделей, которые показали на шоу. Согласно условиям, авторы могут использовать для создания платья только туалетную бумагу, клей, нитки и скотч. Судьи оценивали оригинальность моделей, их красоту и, конечно же, мастерство исполнителей. Победителем был объявлен Роналдо Круз. Дизайнер принимает участие в конкурсе уже в пятый раз, и сейчас победа наконец-то досталась ему. Крузу также вручили и денежный приз 10 000 долларов.
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