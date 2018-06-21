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Кикабидзе оправдался за слова про СССР
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Кикабидзе оправдался за слова про СССР 

Рамблер 1 час назад
Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил свое интервью Deutsche Welle и заявил, что не говорил о ненависти к Советскому Союзу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Артист назвал ненависть «очень плохим словом». Он подчеркнул, что ему не нравился герб СССР, а не советские люди.
По его мнению, этот герб — «самое бездарное произведение», но против людей он ничего не имеет.
>> Кикабидзе предрек крах России
Интервью Deutsche Welle с актером озаглавлено «Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза».
По его словам, появление такого герба было связано с «хреновой жизнью этой огромной страны». При этом актер подчеркнул, что в то время «люди друг друга больше уважали». Он также рассказал, что «очень обрадовался» распаду СССР и даже накрыл стол.
По словам Кикабидзе, ему было трудно представить, «что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах».
«Но Россия опять к этому идет, по-моему», — сказал он.
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