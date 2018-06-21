Кикабидзе оправдался за слова про СССР

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил свое интервью Deutsche Welle и заявил, что не говорил о ненависти к Советскому Союзу. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Артист назвал ненависть «очень плохим словом». Он подчеркнул, что ему не нравился герб СССР, а не советские люди.

По его мнению, этот герб — «самое бездарное произведение», но против людей он ничего не имеет.

Интервью Deutsche Welle с актером озаглавлено «Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза».

По его словам, появление такого герба было связано с «хреновой жизнью этой огромной страны». При этом актер подчеркнул, что в то время «люди друг друга больше уважали». Он также рассказал, что «очень обрадовался» распаду СССР и даже накрыл стол.

По словам Кикабидзе, ему было трудно представить, «что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах».