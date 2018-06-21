Пока вы спали: Кикабидзе обвинили в неблагодарности 

Трамп захотел поладить с Москвой
Россия предпочла бы «иметь дело» с Хиллари Клинтон, однако Дональд Трамп все равно хочет «поладить» с Москвой. Об этом, как сообщает ТАСС, президент США заявил во время выступления в Дулуте, штат Миннесота. По его мнению, сейчас власти России оглядываются назад и понимают, что предпочли бы победу «криводушной Хиллари» на выборах 2016 года.
Кикабидзе обвинили в неблагодарности
Российский сенатор Алексей Пушков обвинил грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе в неблагодарности. На своей странице в соцсети Twitter член Совфеда отреагировал на слова артиста о его радости в связи с крахом Советского Союза. По мнению Пушкова, если бы не СССР, Кикабидзе стал бы «малоизвестным певцом с окраины Европы», а не тем, «кто он есть».
«Годы он набрал, мудрости — нет», — посетовал сенатор.
Украина поставила ООН и России условие
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов назвал «единственный» формат миротворческой миссии в Донбассе, который устроит страну. В интервью «Интерфакс-Украина» Турчинов рассказал, что им является вывод из Донбасса «российских войск» и размещение там миротворцев, то есть на всей территории «зоны оккупации».
«В первую очередь на государственной границе между Украиной и Россией», — подчеркнул он.
Будущее НАТО поставили под сомнение
Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина до саммита НАТО и визита первого в Великобританию «тревожит» Лондон. Об этом Times сообщил высокопоставленный собеседник из британского правительства. По его словам, встреча Трампа и Путина заставляет Лондон «бояться» даже за будущее НАТО, так как способна пошатнуть приверженность лидера США целям организации.
Сечин предсказал нефтяной кризис
Рынку нефти грозит дефицит в течение ближайших 10 лет. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его мнению, причинами дефицита «черного золота» станут истощение месторождений, падение добычи и растущий при этом спрос. Однако дефицит, по словам Сечина, даст возглавляемой им компании «уникальную возможность» увеличить свою долю на рынке.