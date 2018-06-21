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Россиянам пообещали дополнительные выходные
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Жаркие дни предложили сделать выходными 

Рамблер 6 часов назад
Депутат Госдумы Василий Власов предложил Минтруду и Минздраву ввести специальные выходные для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Власова, из-за глобального потепления летом в России становится все больше «аномально жарких» дней. Он подчеркнул, что в такую жару людям с болезнями сердца работать вредно.
Депутат хочет, чтобы правительство обязало работодателей давать таким сотрудникам выходные в дни «со значительным превышением средней температуры». Он добавил, что на больное сердце, помимо курения и жары, влияет «повышенная магнитная активность».
Власов сослался на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым болезни сердца стали самой распространенной причиной смертности во всем мире.
В июне этого года сенатор Сергей Рязанский сообщил, что россиянам хотят предоставить оплачиваемый выходной день специально для прохождения медосмотра. По задумке властей, взять этот выходной можно будет раз в три года для проверки на ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и рак.
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