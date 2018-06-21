Ещё
Некоторым категориям россиян могут дать лишний выходной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями хотят давать выходные в жару 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
В Госдуме РФ предлагают обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду.
Соответствующее предложение парламентарий направил министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой
"В результате глобального изменения климата лето на территории РФ проходит все с более частыми аномально жаркими днями. Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред их здоровью. Поэтому считаю целесообразным нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации", — пишет депутат Василий Власов в письме на имена министров, которое находится в распоряжении РИА Новости.
Депутат отметил, что, согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезнь сердца и инсульт является самой распространенной причиной смертности среди населения не только в России, но и во всем мире.
"Сердечно-сосудистые заболевания могут обостряться в результате многих факторов, например, таких как: курение, повышенная магнитная активность, а также жаркая погода… Прошу Вас дать свою оценку и рассмотреть возможность реализации данной инициативы", — заключил политик.
Последние новости
Британским СМИ теперь стыдно за свои статьи о России. Мнение США намерены "посадить" Россию за нарушение американских законов Силуанов рассказал, сколько бы стоил доллар, если бы не это
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кикабидзе предрек крах России1078
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе2070
Почему беднеют россияне62
США оставили Польшу без НАТО39
В Киеве оценили способность Украины платить по долгам1
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение