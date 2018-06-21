Названа самая опасная для туристов страна

Британская страховая компания Endsleigh Insurance Services опубликовала рейтинг «самых рискованных стран для путешествий». Первое место в нем занял Таиланд

Рейтинг был составлен на основании количества страховых случаев. В Таиланде в 2017 году зарегистрировали 23 процента от всех таких случаев.

По 15 процентов страховых претензий в прошлом году были составлены в Чили США . Компания поместила Чили на второе место, а США — на третье.

Четвертую строчку рейтинга заняла Испания с 15-ю процентами страховых случаев, а замыкает топ-5 Германия (восемь процентов от всех претензий).