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Названа самая опасная для туристов страна
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Названа самая опасная для туристов страна 

Рамблер 18 часов назад
Британская страховая компания Endsleigh Insurance Services опубликовала рейтинг «самых рискованных стран для путешествий». Первое место в нем занял Таиланд.
Рейтинг был составлен на основании количества страховых случаев. В Таиланде в 2017 году зарегистрировали 23 процента от всех таких случаев.
По 15 процентов страховых претензий в прошлом году были составлены в Чили и США. Компания поместила Чили на второе место, а США — на третье.
Четвертую строчку рейтинга заняла Испания с 15-ю процентами страховых случаев, а замыкает топ-5 Германия (восемь процентов от всех претензий).
Осенью прошлого года The Independent назвала 20 наиболее опасных стран для туристов. Рейтинг был составлен на основании доклада Всемирного экономического форума. 20-е место в рейтинге заняла Республика Конго, а первое — Колумбия. Таиланд оказался на 19-м месте.
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