Крым ждет новая важная стройка

«У нас уже построен мост. Сейчас думаем над оформлением "въездных ворот" в Крым», — сказала она.

По словам Соловьевой, ворота будут выглядеть так, что каждый въезжающий в Крым будет понимать, «что он заехал на полуостров с такой богатой историей».

Главный архитектор Крыма пообещала, что при разработке проекта будут учтены мнения жителей региона.

Кроме того, Соловьева сказала, что каждый населенный пункт в Крыму должен проработать оформление новых въездных стел.