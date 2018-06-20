Крым ждет новая важная стройка 

В Крыму появятся «въездные ворота». Об этом рассказала главный архитектор полуострова Ирина Соловьева, передает ТАСС.
«У нас уже построен мост. Сейчас думаем над оформлением "въездных ворот" в Крым», — сказала она.
По словам Соловьевой, ворота будут выглядеть так, что каждый въезжающий в Крым будет понимать, «что он заехал на полуостров с такой богатой историей».
Главный архитектор Крыма пообещала, что при разработке проекта будут учтены мнения жителей региона.
Кроме того, Соловьева сказала, что каждый населенный пункт в Крыму должен проработать оформление новых въездных стел.
«Каждый город должен проработать оформление въездных стел. Сегодня они есть, но это уже история, где-то они пришли в негодность», — заметила архитектор.