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Крым ждет новая важная стройка
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Крым ждет новая важная стройка 

Рамблер 1 час назад
В Крыму появятся «въездные ворота». Об этом рассказала главный архитектор полуострова Ирина Соловьева, передает ТАСС.
«У нас уже построен мост. Сейчас думаем над оформлением "въездных ворот" в Крым», — сказала она.
По словам Соловьевой, ворота будут выглядеть так, что каждый въезжающий в Крым будет понимать, «что он заехал на полуостров с такой богатой историей».
Главный архитектор Крыма пообещала, что при разработке проекта будут учтены мнения жителей региона.
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Кроме того, Соловьева сказала, что каждый населенный пункт в Крыму должен проработать оформление новых въездных стел.
«Каждый город должен проработать оформление въездных стел. Сегодня они есть, но это уже история, где-то они пришли в негодность», — заметила архитектор.
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