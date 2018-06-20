Преподаватель вуза избила студентку 

Студенка первого курса МАИ Анастасия Балашова и преподаватель института Надежда Чайка сцепились в драке. 13 июня девушка сдавала предмет «Экономика предприятия». Как рассказал её сестра, преподаватель задавала ей очень много вопросов по всему курсу и в итоге оценила знания на «удовлетворительно». Анастасия — отличница, поэтому решила пересдать экзамен, тем более, что оценка по предмету идёт в диплом. 19 июня Балашова пришла на пересдачу, но, по словам сестры, Чайка встретила её словами «Пошла вон!». Также преподавательница обратила внимание, что студентка записывала диалог на диктофон, и разозлилась. На глазах свидетелей женщина принялась отбирать телефон и даже схватила девушку за волосы, при этом заявив, что отправит всех на отчисление. В драке приняли участие и сестра и мать Балашовой. После они обратились в травмпункт. Преподавателю также потребовалась медицинская помощь. Руководство вуза встало на сторону сотрудницы и сообщило, что студентка Балашова неоднократно приносила с собой на экзамен подменный билет, с помощью которого и пыталась получить хорошую оценку.