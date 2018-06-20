Ещё
Российских школьников лишат учебников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бумажные учебники вскоре исчезнут в России 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: public domain
Министерство просвещения заявило, что российских школьников вскоре избавят от бумажных учебников. Это планируется сделать к концу 2020 года, пишет РБК.
Уточняется, что традиционные учебники исчезнут по 11 предметам общеобразовательной школы, правда неизвестно, по каким именно. Их заменят цифровые устройства персонального доступа, сообщает «ФедералПресс».
Это, в частности позволит ученикам присутствовать на уроке из дома в случае, например, болезни.
На внедрение цифровых новинок потребуется более 507 млрд рублей.
Vgoroden.ru: последние новости
Депутат приехал на работу на коне из-за роста цен на бензин (ВИДЕО) Интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после сенсационной победы сборной России ЦБ видит в образе жизни молодежи угрозу для пенсионной системы России
Комментарии42  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские силовики захватили стратегические позиции209
Россияне назвали желаемый размер пенсий376
Первый канал потерял лучших комментаторов после скандала109
Актера из «Улиц разбитых фонарей» нашли мертвым3
Донбасс предложили залить напалмом253
Видео
02:47
В Кремле допустили второе послание Путина
Политика
20:50
В Москве обвалились цены на жилье бизнес-класса
Недвижимость Новости Москвы
02:09
Украинские силовики захватили стратегические позиции
В мире Украина
01:49
Депутат приехал на заседание на коне
Политика Экономика
01:28
Донбасс предложили залить напалмом
В мире Украина
02:19
СК пожаловался на медленно читающего Захарченко
Происшествия
01:10
НАТО разрабатывает проект «Четыре по 30»
Армия Войска
03:15
Россияне назвали желаемый размер пенсий
Личный счет Общество
01:36
Экипажу «Норда» вернули российские паспорта
Украина Происшествия
04:34
Калининград признали угрозой США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение