Российских школьников лишат учебников

Бумажные учебники вскоре исчезнут в России

Министерство просвещения заявило, что российских школьников вскоре избавят от бумажных учебников. Это планируется сделать к концу 2020 года, пишет РБК.

Уточняется, что традиционные учебники исчезнут по 11 предметам общеобразовательной школы, правда неизвестно, по каким именно. Их заменят цифровые устройства персонального доступа, сообщает «ФедералПресс»

Это, в частности позволит ученикам присутствовать на уроке из дома в случае, например, болезни.

На внедрение цифровых новинок потребуется более 507 млрд рублей.