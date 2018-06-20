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Пока вы спали: Футболист принизил победу России над Египтом
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Пока вы спали: Футболист принизил победу России над Египтом 

Рамблер 1 час назад

Авианосцы США бесполезны против России

Самые большие военные корабли в мире, авианосцы США типа «Нимиц», и их улучшенная версия, авианосцы типа «Джеральд Р. Форд», слишком «громоздки» для войны с Россией в Балтийском море. Об этом сообщает National Interest. По словам автора статьи, также американские авианосцы уязвимы перед противолодочными крылатыми ракетами, например, российскими П-800 «Оникс».

Италия выступит за снятие санкций с РФ

Италия может официально выступить против продления санкций против России, заявил «Известиям» советник зампреда правительства страны. По словам Джанлуки Савоини, антироссийские санкции «постыдны» и контрпродуктивны, а отношения с Москвой для Рима очень важны. В связи с этим Италия может подать России «сигнал» об изменении ситуации, впервые официально не поддержав продление ограничительных мер на саммите Совета ЕС, который пройдет в конце июня.

Рада нашла агента Путина в XVII веке

Украинский полководец XVII века Богдан Хмельницкий был коммунистом и агентом президента России Владимира Путина, в связи с чем повестка Верховной рады Украины пополнилась вопросом о переименовании города Переяслав-Хмельницкий. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат украинского парламента Игорь Попов.
«В Киеве жара, 451 градус по Фаренгейту», — иронизирует он.

Футболист принизил победу России над Египтом

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России обыграла лишь «детский сад», Саудовскую Аравию, и Египет, «который тоже не ахти», заявил ее бывший игрок Андрей Канчельскис «Спорт-Экспрессу».
«Уж простите», — сказал он.
По словам экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», делать какие-либо выводы об игре россиян и кричать «ура-ура» пока рано, так как команда должна стремиться быть в четверке лучших команд мундиаля или даже его медалистом.

США обвинили в цинизме

Выход США из Совета ООН по правам человек «циничен». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявили в постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций. В постпредстве РФ считают, что Америка вышла из СПЧ, так как хотела, но не смогла сделать Совет «послушным инструментом» для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран, а заявления США о «лицемерии и своекорыстии» СПЧ — «циничны».
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