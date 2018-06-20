Пока вы спали: Футболист принизил победу России над Египтом

Авианосцы США бесполезны против России

Самые большие военные корабли в мире, авианосцы США типа «Нимиц», и их улучшенная версия, авианосцы типа « Джеральд Р. Форд », слишком «громоздки» для войны с Россией в Балтийском море. Об этом сообщает National Interest. По словам автора статьи, также американские авианосцы уязвимы перед противолодочными крылатыми ракетами, например, российскими П-800 «Оникс».

Италия выступит за снятие санкций с РФ

Италия может официально выступить против продления санкций против России, заявил «Известиям» советник зампреда правительства страны. По словам Джанлуки Савоини, антироссийские санкции «постыдны» и контрпродуктивны, а отношения с Москвой для Рима очень важны. В связи с этим Италия может подать России «сигнал» об изменении ситуации, впервые официально не поддержав продление ограничительных мер на саммите Совета ЕС , который пройдет в конце июня.

Рада нашла агента Путина в XVII веке

«В Киеве жара, 451 градус по Фаренгейту», — иронизирует он.

Футболист принизил победу России над Египтом

На чемпионате мира по футболу 2018 года сборная России обыграла лишь «детский сад», Саудовскую Аравию , и Египет, «который тоже не ахти», заявил ее бывший игрок Андрей Канчельскис «Спорт-Экспрессу».

«Уж простите», — сказал он.

По словам экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед», делать какие-либо выводы об игре россиян и кричать «ура-ура» пока рано, так как команда должна стремиться быть в четверке лучших команд мундиаля или даже его медалистом.

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