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Жаркую Москву охладят
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Жаркую Москву охладят 

Мослента 29 июня 2018
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress
Из-за жаркой погоды в Москве проводят аэрацию для охлаждения воздуха и дорог. Об этом сообщили в пресс-службе государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги», передает агентство «Москва».
Как пояснили в пресс-службе, аэрацию (орошение) проводят только в том случае, если температура воздуха днем поднимается выше 25 градусов тепла. Струи воды специальной техники направляют вверх, охлаждая таким образом воздух и асфальт. Как правило, аэрация проводится с 12:00 до 17:00.
«В период жары, помимо аэрации, в цикличном режиме — каждые два часа — осуществляется полив проезжей части: такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и также охлаждать поверхность дорожного полотна», — отметили в пресс-службе.
Сухая и жаркая погода стоит в столице уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, в пятницу, 29 июня, воздух в столице прогреется до 29 градусов, осадков не ожидается.
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