«Хирург» опозорился в Ульяновске

Байкер Александр «Хирург» Залдостанов открыл в Ульяновске памятник героям ВОВ с орфографической ошибкой, сообщает местный портал Ulgrad.

Накануне «Хирург» поучаствовал в открытии памятника ульяновским ветеранам Великой Отечественной войны на вокзале, с которого они уезжали на фронт. Памятник представляет собой кованую композицию с надписью, в которой и была допущена ошибка.

«Ульяновцы учавствовали во всех крупнейших сражениях», — гласит она.

«Когда я смотрел на эту скульптуру, меня не покидала мысль, настолько она органично вписалась», — отметил Александр Залдостанов, открывая памятник 21 июня.

По мнению «Хирурга», скульптура дополнила привокзальную площадь победой и жертвенностью.