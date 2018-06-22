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«Хирург» опозорился в Ульяновске
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«Хирург» опозорился в Ульяновске 

Рамблер 1 час назад
Байкер Александр «Хирург» Залдостанов открыл в Ульяновске памятник героям ВОВ с орфографической ошибкой, сообщает местный портал Ulgrad.
Накануне «Хирург» поучаствовал в открытии памятника ульяновским ветеранам Великой Отечественной войны на вокзале, с которого они уезжали на фронт. Памятник представляет собой кованую композицию с надписью, в которой и была допущена ошибка.
«Ульяновцы учавствовали во всех крупнейших сражениях», — гласит она.
По информации портала, лишняя буква «в» прокралась в слово «участвовали» на кузнечном дворе «Корч», который изготовил композицию по заказу байкерского клуба «Ночные волки». Как сообщил сотрудник двора Александр Романов, вскоре ошибка будет исправлена.
«Когда я смотрел на эту скульптуру, меня не покидала мысль, настолько она органично вписалась», — отметил Александр Залдостанов, открывая памятник 21 июня.
По мнению «Хирурга», скульптура дополнила привокзальную площадь победой и жертвенностью.
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