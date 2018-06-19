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Умер Михаил Рожков
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Умер балалаечник Михаил Рожков 

ТАСС 1 час назад
Музыкант-балалаечник Михаил Рожков, народный артист России, известный музыкой к фильмам "Война мир", "Течет Волга", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень" скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщается на странице Благотворительного фонда имени Михаила Рожкова в сети "ВКонтакте".
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"Сегодня из жизни ушел замечательный человек, Артист с большой буквы Михаил Рожков! Спасибо вам за ваше присутствие в наших сердцах, за ваши бесценные советы и поддержку! Вечная память великому человеку!" — написал президент фонда Максим Гуменюк.
Михаил Рожков родился 30 августа 1918 года. Он работал в дуэтах с Геннадием Быковым, Георгием Меняевым и Юрием Черновым. Музыкант был популярен в Советском Союзе, поклонниками его творчества были народные артисты СССР Любовь Орлова, Петр Глебов, Леонид Утесов и многие другие. Исполнения Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти фильмах.
Рожков — участник Великой Отечественной войны, в том числе взятия Кенигсберга, имел боевые награды.
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