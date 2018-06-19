Курение рядом с подъездами могут запретить

Рядом с подъездами запретят курить. Во вторник, 19 июня, на обсуждение пленарного заседания Госдумы будут вынесены поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Поправками предлагается запретить курить на расстоянии менее десяти метров от входов в подъезды многоквартирных домов. Поправки, скорее всего, пройдут. Тем более что предложение не такое спорное, как полный запрет курения в некоторых местах, считает первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов

Сергей Катасонов, первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам: «Когда человека мы понуждаем отойти от входа в подъезд и не бросать окурки — это одна мотивация. А когда ему в аэропорту, в принципе, некуда выйти, и он вынужден просто идти в туалет, и нарушать закон — здесь, я считаю, уже организованность более жесткая. И самое неприятное, что страдают здесь и некурящие, потому что, заходя в эти закрытые помещения, нарушая, он фактически заставляет дышать этим воздухом. Поэтому это совершенно разное, а учитывая, что это партия большинства вносит, я думаю, что его примут. И есть общая тенденция ужесточения борьбы с табакокурением. Если человек стоит возле подъезда, ему нужно еще сделать пять шагов, ну, это не тот вопрос, который стоит больших дискуссий».