Ещё
Курение рядом с подъездами могут запретить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курение рядом с подъездами могут запретить 

BFM.RU 40 минут назад
Фото: depositphotos.com
Рядом с подъездами запретят курить. Во вторник, 19 июня, на обсуждение пленарного заседания Госдумы будут вынесены поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Поправками предлагается запретить курить на расстоянии менее десяти метров от входов в подъезды многоквартирных домов. Поправки, скорее всего, пройдут. Тем более что предложение не такое спорное, как полный запрет курения в некоторых местах, считает первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Сергей Катасонов, первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам: «Когда человека мы понуждаем отойти от входа в подъезд и не бросать окурки — это одна мотивация. А когда ему в аэропорту, в принципе, некуда выйти, и он вынужден просто идти в туалет, и нарушать закон — здесь, я считаю, уже организованность более жесткая. И самое неприятное, что страдают здесь и некурящие, потому что, заходя в эти закрытые помещения, нарушая, он фактически заставляет дышать этим воздухом. Поэтому это совершенно разное, а учитывая, что это партия большинства вносит, я думаю, что его примут. И есть общая тенденция ужесточения борьбы с табакокурением. Если человек стоит возле подъезда, ему нужно еще сделать пять шагов, ну, это не тот вопрос, который стоит больших дискуссий».
Присоединение России к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, было одобрено Советом Федерации в апреле 2008 года. Однако соответствующий закон президент России подписал лишь в феврале 2013 года. Российские ограничительные меры оказались более суровыми, чем во многих странах, и часто за это подвергались критике.
BFM.RU: последние новости
В Москве на 19 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности Умер кардиохирург и телеведущий Яков Бранд Москалькова заявила о незаконном посещении Сенцова омбудсменом Украины
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России предрекли отказ от Крыма179
Российские моряки в КНР умоляют о помощи19
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию128
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян189
Россию посчитали беззащитной перед F-35113
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение