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Жадные чайки атаковали машину
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Жадные чайки атаковали машину 

Рамблер 4 часа назад
Жадные чайки накинулись на еду за стеклом автомобиля. Такое забавное поведение обитателей приморских районов эпизод сняли супруги, которые решили перекусить прямо в машине на побережье. Пара из Нового Южного Уэльса в Австралии купила в ресторане фаст-фуда еду и расположилась в салоне своего авто для обеда с видом на море. Внезапно на машину начали садиться чайки, которые увидели кусочки картошки-фри под лобовым стеклом. Птицы стали активно стучать клювами по стеклу, пытаясь достать еду. Мужчина даже подзадоривал голодных птиц, подбрасывая картошку. Большинство пользователей отнеслись к ролику с алчными чайками с юмором, но нашлись и те, кто высказал недовольство. По их мнению, супруги напрасно дразнил птиц ради веселых кадров.
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