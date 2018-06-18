Жадные чайки атаковали машину 

Жадные чайки накинулись на еду за стеклом автомобиля. Такое забавное поведение обитателей приморских районов эпизод сняли супруги, которые решили перекусить прямо в машине на побережье. Пара из Нового Южного Уэльса в Австралии купила в ресторане фаст-фуда еду и расположилась в салоне своего авто для обеда с видом на море. Внезапно на машину начали садиться чайки, которые увидели кусочки картошки-фри под лобовым стеклом. Птицы стали активно стучать клювами по стеклу, пытаясь достать еду. Мужчина даже подзадоривал голодных птиц, подбрасывая картошку. Большинство пользователей отнеслись к ролику с алчными чайками с юмором, но нашлись и те, кто высказал недовольство. По их мнению, супруги напрасно дразнил птиц ради веселых кадров.