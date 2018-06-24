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«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
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Раньше такого не видел: иностранные болельщики поделились впечатлениями от «Алых парусов» 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Зрителями красочного праздника «Алые паруса» в Петербурге смогли стать не только выпускники школ, но и иностранные болельщики, которые приехали в Северную столицу, чтобы поболеть за свои любимые команды на ЧМ-2018.
Красота и масштаб зрелища удивили иностранных гостей. Так, колумбиец Хулиан в беседе с Пятым каналом отметил, что «подобного раньше не видел». Увидевший и салют, и проход корабля, и концерт болельщик признался, что это было прекрасно, а также отметил что для него находиться здесь — это счастье.
Мексиканцы Даниэль и Карлос, в свою очередь, рассказали, как проходят выпускные у них на родине. По словам болельщиков из Мексики, там все гораздо менее масштабно. Иностранцы похвалили красивое шоу, а также отметили, что все пришедшие на праздник были очень доброжелательны.
В Петербурге подходит к концу основная часть праздника выпускников «Алые паруса».
Невские Новости
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российских выпускников с окончанием школы, пожелал им успехов в достижении поставленных целей, передает Газета.ру.
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