«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков

Раньше такого не видел: иностранные болельщики поделились впечатлениями от «Алых парусов»

Зрителями красочного праздника «Алые паруса» в Петербурге смогли стать не только выпускники школ, но и иностранные болельщики, которые приехали в Северную столицу, чтобы поболеть за свои любимые команды на ЧМ-2018.

Красота и масштаб зрелища удивили иностранных гостей. Так, колумбиец Хулиан в беседе с Пятым каналом отметил, что «подобного раньше не видел». Увидевший и салют, и проход корабля, и концерт болельщик признался, что это было прекрасно, а также отметил что для него находиться здесь — это счастье.

Мексиканцы Даниэль и Карлос, в свою очередь, рассказали, как проходят выпускные у них на родине. По словам болельщиков из Мексики, там все гораздо менее масштабно. Иностранцы похвалили красивое шоу, а также отметили, что все пришедшие на праздник были очень доброжелательны.

В Петербурге подходит к концу основная часть праздника выпускников «Алые паруса».