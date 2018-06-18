Ещё
В Москву придет жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в понедельник ожидается до +27°С 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Reuters
В Москве в понедельник, 18 июня, ожидается до +27°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.
Днем переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что во вторник, 19 июня, в столичный регион придет летняя жара с температурой воздуха до 31°C днем и не ниже 14°C ночью, также ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В среду температура воздуха заметно понизится — ночью ожидается не выше +11…+16°С, днем — +18…+23°С.
Ранее температурный рекорд был установлен 2 мая, когда температура воздуха достигла 27,9°C.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Газета.Ru: последние новости
WP: советники Трампа проигнорировали его предложение пригласить Путина в США В электронную книгу памяти Станислава Говорухина поступили сотни сообщений Опубликованы расистские высказывания Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина может потерять новые территории522
Уехали в отпуск и остались без квартиры47
Беспилотник США провел разведку над Крымом104
«Грудь стекла»: русскую «Кардашьян» засмеяли в сети46
Superjet 100 экстренно сел в Барнауле9
Видео
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
01:08
«Волшебный кролик» попал на видео
Наука и техника Другое
00:50
Запуск «Искандером» баллистической ракеты попал на видео
Армия Азия
03:20
Цой сделала заявление о «смертельной аварии»
Шоу-бизнес
11:50
Голикова анонсировала «обеление» зарплат
Экономика Личный счет
01:00
Россиян встревожил след в небе
Общество
01:33
«Бок о бок с сирийцами без всяких притеснений»
Ближний Восток Статьи
00:45
Гей-парад в Киеве продлился всего 20 минут
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение