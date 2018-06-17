Россиян встревожил след в небе

НЛО, метеорит или ракета. Россияне обнаружили необычный след в небе

В ночь на 17 июня россияне стали свидетелями необычного явления. Жители Москвы Ярославля , Нижнего Новгорода, Казани и других городов выложили в соцсети видео и фотографии яркого следа в ночном небе, который оставил неизвестный объект.

Пользователи теряются в догадках, что это было на самом деле. Так, после увиденного многие поверили в существование НЛО, другие уверены, что над городом пролетела ракета. Некоторые россияне также видят причину в шаровой молнии или праздничном салюте в честь ЧМ-2018.

«Ракета над Нижним? По всей вероятности сверхзвуковая», — пишет Андрей Абрамов

Как выяснилось, необычное явление вызвали вовсе не пришельцы. След в небе оставила ракета «Союз-2.1б», стартовавшая 17 июня в 00:46 по Москве с космодрома «Плесецк» с навигационным спутником «Глонасс-М». По информации РИА «Новости», спутник успешно вышел на расчетную орбиту.

Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.