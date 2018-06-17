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Россиян встревожил след в небе
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НЛО, метеорит или ракета. Россияне обнаружили необычный след в небе 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В ночь на 17 июня россияне стали свидетелями необычного явления. Жители Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани и других городов выложили в соцсети видео и фотографии яркого следа в ночном небе, который оставил неизвестный объект.
Пользователи теряются в догадках, что это было на самом деле. Так, после увиденного многие поверили в существование НЛО, другие уверены, что над городом пролетела ракета. Некоторые россияне также видят причину в шаровой молнии или праздничном салюте в честь ЧМ-2018.
«Ракета над Нижним? По всей вероятности сверхзвуковая», — пишет Андрей Абрамов
Как выяснилось, необычное явление вызвали вовсе не пришельцы. След в небе оставила ракета «Союз-2.1б», стартовавшая 17 июня в 00:46 по Москве с космодрома «Плесецк» с навигационным спутником «Глонасс-М». По информации РИА «Новости», спутник успешно вышел на расчетную орбиту.
Отмечается, что с аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
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Комментарии16  Ещё 2 источника 
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