Ещё
Патриарх нашел способ победить воровство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриарх Кирилл сказал, как победить воровство в России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Предстоятель Русской православной церкви Кирилл выступил в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы «ФосАгро» и рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.
Патриарх сказал, что вспоминает «трудные 90-е годы», когда он был митрополитом Смоленским и много путешествовал.
«Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: «Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?» И в ответ обычно слышал: «Нам нужны кредиты, деньги и технологии». И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить», — приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что человек, который меняется и укрепляется в вере, следует нравственному закону, через который не переступит и не станет красть, а будет честно работать.
«Честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», — сказал он.
Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. За два дня он посетит несколько промышленных производств и древние Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названы регионы с самыми вкусными в России пирожками Предложено запретить курение бестабачных смесей в заведениях при жилых домах Путин назвал Говорухина гениальным режиссером
Комментарии24
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста826
Голикова заявила о массовых сокращениях459
8-метровый питон целиком съел женщину26
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Названа цель пенсионной реформы в России89
Видео
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
00:22
В Москве попрощались с Говорухиным
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение