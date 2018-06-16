Медведев определил судьбу пенсионной реформы

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Правительство вносит в Госдуму законопроект о пенсионной реформе 

RT на русском 35 минут назад
Фото: ТАСС
Правительство России вносит в Государственную думу проект закона о пенсионной реформе.
≥≥ Пенсионную реформу могут пересмотреть
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Уточняется, что распоряжение о внесении законопроекта подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин», — указывается в заявлении.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты ожидают внесения проекта о пенсионной реформе в нижнюю палату парламента 16 июня.
14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.
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