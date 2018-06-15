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Поклонская выдвинула Трампу ультиматум
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Поклонская выдвинула Трампу ультиматум 

Газета.Ru 1 час назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что президенту США Дональду Трампу стоит приехать в Крым и таким образом доказать свою порядочность. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что Трамп заявил лидерам «Большой семерки» G7 о принадлежности Крыма России. Он объяснил это тем, что люди на полуострове говорят на русском языке. При этом присутствовавшие при этих словах американского президента не поняли, были ли они шуткой.
«Господина президента США Дональда Трампа приглашаем в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова «демократия», «справедливость» и «смелость», — сказала Поклонская.
Она выразила мнение, что политики в США «далеко ушли» от главы государства, а также от общепризнанных принципов права и справедливости.
«Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым — это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми — реакция трусов», — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать сообщения о том, что Трамп назвал Крым российским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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