Ещё
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность 

Рамблер 1 час назад

Белый дом открестился от слов Трампа о Крыме

Пресс-секретарь Белого дома не знает, называл ли президент США Дональд Трамп в беседе с лидерами стран G7 Крым территорией России, о чем ранее сообщали СМИ. По словам Сары Сандерс, которую цитирует официальный сайт Белого дома, она не намерена комментировать частный разговор, в котором не принимала участия.

ЧФ привели в повышенную боеготовность

Россия привела Черноморский флот в полную боеготовность. Об этом Reuters сообщили «близкие к российским военным» собеседники. По их словам, целью этого является противодействие возможным намерениям Украины помешать проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Между тем Министерство обороны России уже опровергло повышенную боеготовность Черноморского флота.

Песков объяснил «извинения» Путина

«За победу в спорте не извиняются», чего не делал и президент России Владимир Путин, разводя руками и улыбаясь принцу Саудовской Аравии после каждого из голов, который россияне забивали саудовцам в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь российского лидера.
«Это эмоции!» — объяснил Дмитрий Песков.

«Раскройте данные о "Новичке"»

Российские дипломаты призвали власти США рассекретить данные о нервно-паралитическом яде «Новичок», которыми они обладают. Соответствующее заявление накануне было опубликовано на официальной странице посольства России в США в соцсети Twitter. Также дипмиссия напомнила американцам о «постановочной» химатаке в сирийском городе Дума и отметила, что нельзя исключить повторения подобной «провокации».
«Уничтожьте свои запасы химоружия!» — призвали дипломаты.

За оскорбления сборной России хотят штрафовать

В Госдуму внесут законопроект о штрафе за оскорбление сборной России по футболу, заявил «Комсомольской правде» его инициатор — депутат Виталий Милонов. По его словам, те, кто «выливает помои» на российских футболистов — «гаденыши», оскорбляющие этим всю страну.
«Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы», — сообщил он.
Комментарии45
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство44
Украина наживает себе еще одного врага в Европе113
Россия угрожает «потопить» флот США74
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме934
Раскрыт размер наследства Говорухина128
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
04:39
Малахов привел Пугачеву в бешенство
Шоу-бизнес
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение