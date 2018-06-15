Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность 

Белый дом открестился от слов Трампа о Крыме
Пресс-секретарь Белого дома не знает, называл ли президент США Дональд Трамп в беседе с лидерами стран G7 Крым территорией России, о чем ранее сообщали СМИ. По словам Сары Сандерс, которую цитирует официальный сайт Белого дома, она не намерена комментировать частный разговор, в котором не принимала участия.
ЧФ привели в повышенную боеготовность
Россия привела Черноморский флот в полную боеготовность. Об этом Reuters сообщили «близкие к российским военным» собеседники. По их словам, целью этого является противодействие возможным намерениям Украины помешать проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Между тем Министерство обороны России уже опровергло повышенную боеготовность Черноморского флота.
Песков объяснил «извинения» Путина
«За победу в спорте не извиняются», чего не делал и президент России Владимир Путин, разводя руками и улыбаясь принцу Саудовской Аравии после каждого из голов, который россияне забивали саудовцам в матче чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь российского лидера.
«Это эмоции!» — объяснил Дмитрий Песков.
«Раскройте данные о "Новичке"»
Российские дипломаты призвали власти США рассекретить данные о нервно-паралитическом яде «Новичок», которыми они обладают. Соответствующее заявление накануне было опубликовано на официальной странице посольства России в США в соцсети Twitter. Также дипмиссия напомнила американцам о «постановочной» химатаке в сирийском городе Дума и отметила, что нельзя исключить повторения подобной «провокации».
«Уничтожьте свои запасы химоружия!» — призвали дипломаты.
За оскорбления сборной России хотят штрафовать
В Госдуму внесут законопроект о штрафе за оскорбление сборной России по футболу, заявил «Комсомольской правде» его инициатор — депутат Виталий Милонов. По его словам, те, кто «выливает помои» на российских футболистов — «гаденыши», оскорбляющие этим всю страну.
«Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы», — сообщил он.