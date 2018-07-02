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Аэрогриль и матрешка: самые странные находки в метро
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Аэрогриль и матрешка: самые странные находки в метро 

Рамблер 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
После старта чемпионата мира по футболу 2018 года пользователи метро Москвы начали забывать там необычные предметы, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.
Таковыми собеседник агентства назвал матрешку, аэрогриль, спальный мешок, два головных убора — сомбреро и шапку-ушанку, фотоаппарат и два «Айфона». По его словам, мобильные телефоны до сих пор не были востребованы, а принадлежали, скорее всего, иностранцам, потому что надписи на их экранах не русскоязычные.
Всего же за месяц пассажиры оставили в вагонах, переходах и на платформах метро 700 предметов, за 400 из которых уже вернулись владельцы. Чаще всего — это гаджеты, зарядные устройства от них и пластиковые карточки. Среднее дневное количество забытых в подземке предметов равняется 20-и.
Собеседник агентства напомнил, что потерянные вещи, за исключением документов, которые попадают в управления внутренних дел, не более чем через два дня оказываются на специальном складе на станции «Котельники», где дожидаются владельцев в течение шести месяцев.
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