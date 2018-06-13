Россиянам напомнили о новых выходных

Роструде напомнили, что на этой неделе будет всего три рабочих дня — со среды, 13 июня, по пятницу, 15 июня. Об этом пишет ТАСС

Понедельник и вторник, 11 и 12 июня, были выходными благодаря празднованию Дня России . Выходной день с субботы, 9 июня, перенесли на 11 июня.

Следующие длинные выходные ждут россиян только осенью — с 3 по 5 ноября (4 ноября — День народного единства).

В одну из майских недель у россиян было всего лишь два рабочих дня — 3 и 4 мая. До этого жители страны отдыхали четыре дня подряд — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая.