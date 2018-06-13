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Россиянам напомнили о новых выходных
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Россиянам напомнили о новых выходных 

Рамблер 26 минут назад
Фото: ТАСС
В Роструде напомнили, что на этой неделе будет всего три рабочих дня — со среды, 13 июня, по пятницу, 15 июня. Об этом пишет ТАСС.
Понедельник и вторник, 11 и 12 июня, были выходными благодаря празднованию Дня России. Выходной день с субботы, 9 июня, перенесли на 11 июня.
Следующие длинные выходные ждут россиян только осенью — с 3 по 5 ноября (4 ноября — День народного единства).
В одну из майских недель у россиян было всего лишь два рабочих дня — 3 и 4 мая. До этого жители страны отдыхали четыре дня подряд — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая.
Ранее сенатор Сергей Рязанский сообщил, что у россиян появится оплачиваемый выходной день специально для прохождения медосмотра. Воспользоваться этим выходным, по задумке авторов инициативы, граждане смогут раз в три года.
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