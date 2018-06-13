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Хазанов согласился «стать» Кешей
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Геннадий Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский артист Геннадий Хазанов согласился озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.
«Начало работы. У меня нет сценария еще. Принципиальное согласие я дал», — сказал артист, чьим голосом говорил главный герой в ставшими классикой сериях мультфильма.
23 мая председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева рассказала о планах студии возродить мультсериал «Возвращение блудного попугая».
«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. Одна из идей — сделать из Кеши современного стендапера (комика, выступающего перед живой аудиторией — прим. Ленты.ру). Он же, по сути, всегда таким и был», — заявила она.
Автором сценария выступил Александр Курляндский, работавший над оригинальными сериями «Возвращения блудного попугая».
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