Как оказывают первую медицинскую помощь в метро

Сердечные приступы и анафилактический шок, переломы и порезы: все это может случиться с каждым пассажиром метро. Рассчитывать в «подземке» приходится только на самую примитивную помощь, например, сотрудники метрополитена могут выдать лейкопластырь или бинт. В остальных случаях, даже требующих незамедлительного медицинского вмешательства, предлагают вызвать «скорую».

Одна из пассажирок московского метро рассказала «Газете.Ru» , как столкнулась недавно с неприятной и опасной ситуацией: сотрудники подземки не смогли обработать глубокий порез, который она получила в транспорте. На станции «Чеховская» аптечки, вопреки правилам, не оказалось. На «Тульской» же сотрудники предложили воспользоваться содержимым аптечки, в которой не было ни йода, ни зеленки — и немедленно вызвать скорую.

Сейчас в московском метро нет медицинских пунктов для пассажиров, как и фельдшеров и медсестер для них. О том, чтобы вернуть пункты, говорят не первый год, однако, по последним данным, сделать это пока не получится, поскольку по закону метрополитен оказывает транспортные, а не медицинские услуги. Об этом, в частности, в прошлом году говорил тогда еще начальник подземки Дмитрий Пегов

При этом медицинская служба в подземке как таковая существует, но предназначена она не для пассажиров, а для сотрудников: специалисты осматривают машинистов поездов перед их выходом на линию. Находятся эти медпункты не на станциях, а преимущественно в депо.

Отсутствуют в столичном метро и медикаменты, даже базовые. Аптечка первой помощи, по правилам, должна быть на каждой станции метрополитена, ее состав определяется приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 № 169н. «Этим нормативным документом в медицинском наборе предусмотрены только перевязочные материалы и инструменты для искусственного дыхания», — объясняют «Газете.Ru» в пресс-службе Московского метрополитена.

в перечне есть только кровоостанавливающий жгут, разнообразные бинты, лейкопластырь, антисептические салфетки, устройство для проведения искусственного дыхания (по сути, трубка, которая позволяет не прикасаться к губам другого человека), медицинские перчатки и маски и спасательное изотермическое покрывало.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минздрава, состав аптечек, укладок и перечень состояний, требующих медицинской помощи, указан в приказе от 05.03.2011 № 169н. «Соответственно, если помощь возможно оказать на месте, это делается. Если такой возможности нет, человеку предлагают вызвать „скорую помощь“, а он, в свою очередь, может от этого отказаться», — пояснили в ведомстве. Судя по тендерам московского метрополитена за последние годы, на закупку аптечек в год выделяется порядка миллиона рублей — всего около 4 тысяч рублей на станцию.

«Если пассажиру стало плохо в вагоне, необходимо связаться с машинистом с помощью связи «пассажир-машинист», которой оборудованы все вагоны, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Московского метрополитена. — Машинист передаст информацию на станцию, после чего сотрудники станции вызовут «скорую помощь». Если недомогание случилось на станции, вы можете подойти к любому из сотрудников. Вам вызовут «скорую помощь» и помогут дождаться прибытия медиков».

В службе также добавляют, что на каждой станции есть колонны экстренного вызова: «Нажав кнопку „SOS“ на колонне, вы попадете в Ситуационный центр метрополитена. Сотрудники центра помогут вам вызвать бригаду „скорой помощи“».

В том, что вызов бригады медиков — это лучшее, что могут сделать сотрудники метрополитена для пассажира, которому стало плохо в метро, уверен председатель первичной профсоюзной организации «Фельдшер.Ру» Дмитрий Беляков . Он считает, что главная помощь для пострадавшего в метрополитене — это как можно быстрее доставить его на улицу к автомобилю скорой помощи.

«Хорошо, если в полицейском участке или у дежурного по станции есть носилки или кресло-каталка, которые можно быстро доставить к больному, посадить или положить пострадавшего и оперативно вынести его со станции на улицу, где его будет ждать заранее вызванная скорая помощь», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, эта проблема стоит особенно остро, если человеку стало плохо в переходе между станциями и он не может самостоятельно добраться до пункта полиции. «Пока скорая приедет, пока фельдшеры с необходимым оборудованием спустятся вниз и найдут пострадавшего, проходит время, — объясняет Беляков. — Хорошо, если человек может самостоятельно передвигаться, и его отвели в полицейскую комнату, тогда фельдшерам скорой понятно, где искать пострадавшего. А если нет, то его песенка может быть спета».

При этом в метрополитене предпочитают вызывать «скорую», даже если, на первый взгляд, в недомогании пассажира нет ничего серьезного.

«Мы заботимся о своих пассажирах и хотим сделать все, чтобы поездки были комфортными и безопасными, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Московского метрополитена. — Именно поэтому в тех ситуациях, когда требуется медицинская помощь, мы обращаемся к профессионалам — вызываем «скорую помощь» для наших пассажиров. Ведь даже безобидные, на первый взгляд, недомогания могут повлечь серьезные последствия».

Александр Саверский , президент Лиги защитников пациентов, утверждает, что работники метро не могут отказывать пассажиру, получившему травму в метро. «Согласно федеральному закону 323 „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“ работники метрополитена не имеют права отказывать пассажирам в первой помощи, — рассказал он „Газете.Ru“. — Перед устройством на работу они должны проходить специальное обучение, курсы оказания первой помощи должны организовываться руководством. Обычный же человек явно не сможет оказать необходимую первую помощь, не имея определенных навыков».

При этом Саверский уточняет, что травмы все-таки могут быть самыми разными. «Суть заключается еще и в том, какого рода травму человек получил, находясь в метро, — уточнил он. — Если это что-то незначительное, то работники метро могут и отказать. Это связано с тем, что у них имеется специальный приказ, в котором перечислен перечень травм, какие случаи подпадают под необходимость оказания первой помощи. В других случаях пассажир должен взаимодействовать уже со скорой помощью — если это что-то серьезное, — либо справляться сам, если уж совсем мелочь».

Как считают эксперты, московскому метро не хватает медицинских пунктов, сотрудники которых могли бы оказывать первую помощь.

По мнению председателя профсоюза фельдшеров Дмитрия Белякова, идеальной будет система, при которой на каждой станции метрополитена оборудуют медпункт. Сотрудником такой комнаты не обязательно должен быть фельдшер, считает Беляков: «Пусть там работают хотя бы грамотные медсестры, отработавшие на скорой помощи какое-то время».

Эксперт поясняет, что главная задача сотрудников метрополитена — оказать доврачебную помощь, которая обычно не требует применения сложных навыков. По этой причине Беляков высказывается против того, чтобы каждую станцию оборудовали сложными аппаратами, такими как дефибрилляторы. «Человек, который не умеет как следует пользоваться таким оборудованием, может случайно убить пострадавшего даже самым „умным“ дефибриллятором», — считает он.