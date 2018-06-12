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Умер Яков Бранд
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Кардиохирург Бранд скончался в Москве 

News.ru 49 минут назад
Фото: Global Look Press/Russian Look/Anatoly Lomohov
Он находился в клинике с 30 мая из-за проблем с сердцем
Известный кардиохирург и телеведущий Яков Бранд умер в НИИ им. Склифосовского в Москве из-за проблем с сердцем.
63-летний Бранд почувствовал себя плохо ещё 30 мая, пишет МК. Именно тогда он и лёг в больницу.
По предварительным данным, причиной смерти Бранда стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Яков Бранд имед степень доктора медицинских наук, был профессором, главой отдела неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Работал телеведущим в программах «Без рецепта» и «Кома».
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