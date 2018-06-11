Авария в Чернобыле оказалась не случайной

Рассекречены новые данные об аварии на Чернобыльской АЭС

В рассекреченных архивах, указано, что еще до 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции был обнаружен ряд нарушений и неисправностей.

По словам Когута, первый документ о нарушениях норм при строительстве атомной электростанции датируется 1973 годом. И, как уверяет директор госархива СБУ, крайне важно понять, что происходило до катастрофы.

«Эти документы показывают, что Чернобыльская катастрофа не была случайной. Мы можем говорить о том, что эта авария была, к сожалению, запрограммирована еще задолго до 1986-го, фактически невозможно было избежать этой аварии», — заявил он.

Когут отметил, что речь идет о множестве нарушений, из-за которых и произошла трагедия.

«К 1986 году был целый ряд неисправностей и нарушений на ЧАЭС. То, что отражено в этих докладных, объясняет, почему в 1986 году перекрытия не выдержали», — пояснил он.

По его словам, были проблемы с конструкцией, также бетон был не того качества и не той марки, «какой нужно», заливали его «не так, как предполагали технические нормы», поэтому были трещины.

«То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь», — подытожил директор архива СБУ.

Напомним, Чернобыльская катастрофа случилась 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок ЧАЭС, в результате чего в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики и по количеству погибших и пострадавших от нее людей, и по экономическому ущербу.