На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»

Ледовый апокалипсис: крупный град обрушился на несколько регионов России

Из-за непогоды оказались повреждены кровли домов в некоторых населенных пунктах, сообщают местные жители.

В минувшие выходные сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Жители Барнаула , Челябинской, Новосибирской и Свердловской области в соцсетях показали фотографии и видео крупного града, который обрушился на их города.

Льдинки до 4-5 см в диаметре в некоторых местах повредили крыши домов, автомобили и побили посадки на огородах.

Град сопровождался ливнем и сильным порывистым ветром.

Синоптики объяснили катаклизм проходящим холодным фронтом, который может нести с собой грозовые дожди, а также локальное выпадение града.