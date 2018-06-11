Ещё
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ледовый апокалипсис: крупный град обрушился на несколько регионов России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Из-за непогоды оказались повреждены кровли домов в некоторых населенных пунктах, сообщают местные жители.
В минувшие выходные сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Жители Барнаула, Челябинской, Новосибирской и Свердловской области в соцсетях показали фотографии и видео крупного града, который обрушился на их города.
Льдинки до 4-5 см в диаметре в некоторых местах повредили крыши домов, автомобили и побили посадки на огородах.
Град сопровождался ливнем и сильным порывистым ветром.
>> Синоптики рассказали о погоде на неделе
Синоптики объяснили катаклизм проходящим холодным фронтом, который может нести с собой грозовые дожди, а также локальное выпадение града.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
ТК «Звезда»: последние новости
Рассекречены новые данные об аварии на Чернобыльской АЭС Сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц в Грузии МИД РФ предупредил россиян о массовых беспорядках во Вьетнаме
Комментарии5  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган предрек войну198
Ургант последовал примеру Абрамовича368
«Путин не блефует»511
Авария в Чернобыле оказалась не случайной124
«Кремль бросился в атаку»50
Видео
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
01:18
В ДНР заявили о планах ВСУ сбить вертолет ЕС
В мире
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет за Украину
Общество
01:13
В Грузии выбросили на свалку яйца и пожалели
Общество Кавказ
01:09
Порошенко «померещилась» поддержка от Запада
Украина В мире
04:00
Вопль Трампа из самолета «привел к кризису элиты»
США В мире
00:33
Ирак предпочел российские Т-90С танкам США
Армия Оружие
03:38
«Доел суп, вызвал такси и поехал убивать»
Происшествия
00:58
«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение