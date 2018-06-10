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«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор
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«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор 

Рамблер 1 час назад
Демограф из Мельбурнского университета Саймон Кустенмахер проводил исследование о том, как распределяется население разных стран и выяснил, что больше всего россиян сосредоточено в европейской части России, куда входит и Крым.
Соответствующую карту он выложил на своей странице в Twitter. На ней Крым обозначен в составе России.
Карта вызвала массу комментариев. Украинские пользователи начали настаивать на том, что Крым украинский, а карту нужно переделать.
«Крым — не Россия», «Эй, Саймон, Крым — это Украина», «Крым? Удали это», — написали они.
Некоторые задались другим вопросом. «Правильно … Население России ближе к Европе, чем к Азии … но как насчет менталитета?» — написали они.
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