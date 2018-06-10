«Крым — это Украина»: вокруг острова возник новый спор

Демограф из Мельбурнского университета Саймон Кустенмахер проводил исследование о том, как распределяется население разных стран и выяснил, что больше всего россиян сосредоточено в европейской части России , куда входит и Крым

#Map shows population distribution in #Russia. Each colour is home to one quarter of the population. Russia's population is closer to Europe than to Asia. Source: https://t.co/7EcNXVa1wi pic.twitter.com/rZ5VgaSZ62— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) June 9, 2018

Соответствующую карту он выложил на своей странице в Twitter. На ней Крым обозначен в составе России.

Карта вызвала массу комментариев. Украинские пользователи начали настаивать на том, что Крым украинский, а карту нужно переделать.

«Крым — не Россия», «Эй, Саймон, Крым — это Украина », «Крым? Удали это», — написали они.

Некоторые задались другим вопросом. «Правильно … Население России ближе к Европе, чем к Азии … но как насчет менталитета?» — написали они.