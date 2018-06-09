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Российская девушка в форме произвела фурор в Японии
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Российская женщина-полицейский на коне запала в душу японцам 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: @CRSVDV
Внимание жителей Японии привлекла сотрудница российской конной полиции. Снимки женщины опубликовал пользователь под ником @CRSVDV в Twitter.
За пару дней снимками поделились более 40 тысяч человек, а еще почти 150 тысяч поставили лайк.
Комментаторы отметили красоту и элегантность девушки в форме. Многие японские пользователи сразу же изъявили желание поскорее отправиться в Россию и нарушить там какой-нибудь закон, чтобы встретиться с ней.
«Мне кажется, я влюбился», — писали в комментариях. Тем не менее, пользователям из Японии до сих пор не удалось идентифицировать девушку и найти ее в соцсетях.
В ноябре прошлого года сообщалось, что пользователи сети обратили внимание на «самую сексуальную в мире» медсестру из тайваньской стоматологии. Ее фотографии набрали вирусную популярность в соцсетях, после чего люди начали притворяться больными, чтобы попасть к ней на процедуры.
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