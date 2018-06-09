Российская девушка в форме произвела фурор в Японии

Российская женщина-полицейский на коне запала в душу японцам

Внимание жителей Японии привлекла сотрудница российской конной полиции. Снимки женщины опубликовал пользователь под ником @CRSVDV в Twitter.

ロシア騎馬警官 pic.twitter.com/OOxpNICBV6— CRS@VDV (@CRSVDV) 7 июня 2018 г. За пару дней снимками поделились более 40 тысяч человек, а еще почти 150 тысяч поставили лайк.

pic.twitter.com/fv5Z5GAp1p— CRS@VDV (@CRSVDV) 7 июня 2018 г. Комментаторы отметили красоту и элегантность девушки в форме. Многие японские пользователи сразу же изъявили желание поскорее отправиться в Россию и нарушить там какой-нибудь закон, чтобы встретиться с ней.

«Мне кажется, я влюбился», — писали в комментариях. Тем не менее, пользователям из Японии до сих пор не удалось идентифицировать девушку и найти ее в соцсетях.

В ноябре прошлого года сообщалось, что пользователи сети обратили внимание на «самую сексуальную в мире» медсестру из тайваньской стоматологии. Ее фотографии набрали вирусную популярность в соцсетях, после чего люди начали притворяться больными, чтобы попасть к ней на процедуры.