Давай поженимся: как будут бороться с фиктивными браками

Правительство одобрило законопроект о борьбе с фиктивными браками

Правительство одобрило законопроект, призванный значительно сократить количество фиктивных браков, заключенных ради упрощенного получения российского гражданства. Если документ будет принят Госдумой , иностранцам запретят жить за пределами того региона, в котором зарегистрирован его супруг. Однако это коснется только тех иностранцев, чьи дети или родители являются гражданами России

Российские власти пытаются бороться с фиктивными браками. Закон об ограничениях для иностранцев, желающих получить гражданство «через свадьбу», в обход существующей миграционной квоты, был одобрен 6 июня на заседании правительства РФ . Документ был внесен Министерством внутренних дел России , 28 мая его приняла правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Сейчас у мигранта есть несколько способов легализоваться в России. Самый распространенный — воспользоваться квотой, устанавливаемой правительством РФ на основе миграционного потока за предыдущие годы. Сначала иностранец получает разрешение на временное проживание (РВП) в России, для чего должен подать заявление и определенный комплект документов. Вместе с этим претенденту на РВП необходимо пройти медкомиссию, сдать экзамены на знание русского языка, истории и законодательства РФ и оплатить госпошлину. После этого принимается решение о предоставлении или не предоставлении гражданину другой страны квоты.

Через год постоянного проживания на территории страны мигрант (если он не отсутствовал в России шесть месяцев кряду) может получить вид на жительство. И только через пять лет после этого (соответственно, через шесть — после получения РВП) человек может получить российское гражданство. В особых случаях этот срок может быть сокращен до одного года.

«Срезать» путь и оформить гражданство по упрощенной схеме разрешается иностранцам, вступившим в брак с гражданином РФ и прожившим в этом статусе не менее трех лет.

Как раз на категорию мигрантов, намеренных жениться или выйти замуж только ради этого, и нацелен одобренный правительством законопроект.

Если документ будет принят Госдумой, то иностранец обязан будет все три года жить в том же регионе, что и супруг. При этом новобрачному мигранту разрешено будет переезжать в другой регион, но только вместе с мужем или женой, родителем или ребенком. Только в том же регионе, где зарегистрирован супруг, иностранец может получить разрешение на временное проживание, отмечается в законопроекте; и только там, согласно существующему законодательству, он может получить легальную работу.

Эти ограничения коснутся только тех иностранцев, у которых есть дети или родители, являющиеся гражданами России. Авторы документа посчитали, что именно у этой категории больше поводов приехать в РФ и попытаться сделать себе гражданство через фиктивный брак. Законопроект не касается иностранцев, приехавших в Россию по программе переселения соотечественников.

Юристы назвали принятие законопроекта необходимым шагом. «Проблема фиктивных браков сейчас действительно существует. Подобной схемой для приобретения вида на жительство очень часто пользуются представители других государств, особенно стран СНГ. Я считаю, что мера нужная и она действительно поможет снизить количество фиктивных браков. Когда эти процессы замыкаются на уровне субъекта, контролировать это все становится гораздо проще», — рассказал «Газете.Ru» адвокат, управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский

В конце марта в МВД признавали, что количество фиктивных браков в России в последнее время возрастает. Официальной статистики в этой сфере нет, но по различным экспертным оценкам фиктивным может считаться до 20% всех союзов, оформленных в ЗАГС.

Об этой проблеме в своем докладе говорил в прошлом году и генпрокурор России Юрий Чайка , добавив, что «интернет изобилует предложениями о способах заключения фиктивных браков, продаже паспортов гражданина Российской Федерации, видов на жительство и иных документов, подтверждающих законность пребывания на территории страны».

Заключают фиктивные браки не только ради заветной бордовой книжечки с гербом. Новобрачные могут рассчитывать на льготный кредит по ипотеке, постановку на ускоренную очередь для получения квартиры, а также на участие в программе по обеспечению молодых семей социальным жильем. Закрепленный в ЗАГСе союз также может являться гарантом юридической и финансовой свободы от опекунов, попечителей, родителей.

Нередко заключение подобных браков приобретает промышленный размах. Так, в 2016 году были задержаны две сотрудницы ЗАГСа. По данным следствия, одна из них зарегистрировала 40 фиктивных браков российских граждан с представителями Азербайджана Таджикистана . После ее увольнения дело продолжила коллега. Отмечается, что женщины лично составляли и подписывали заявления о заключении и расторжении браков, расписываясь в них за самих супругов.

В том же году были задержаны бывшие сотрудницы ЗАГСа и миграционной службы в Волгоградской области , разработавшие и частично реализовавшие такую же схему по легализации 15 китайцев и вьетнамцев, с каждого за это требовали 170 тыс. рублей.

Особо нетерпеливые пытаются еще больше ускорить этот процесс. Так, в 2016 году в Красноярске гражданин Азербайджана подделал справку о беременности «невесты», чтобы заключить брак побыстрее. Подлог обнаружился после свадьбы, прокуратура признала брак недействительным, а на мужчину завели уголовное дело по факту подделки документа.

Судя по последним случаям, выявленным прокуратурой, к такому способу получения гражданства чаще прибегают мужчины, а не женщины. За последние годы все больше желающих заключить фиктивный брак приезжают из Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, поменялись и расценки (хотя многое зависит от того, нужна ли при этом еще и регистрация в квартире «супруга»): минимальная планка — около $3 тыс., максимальная — $100 тыс.

Некоторые оплачивают сделку «натурой»: например, в 2016 году был аннулирован брак гражданина Таджикистана, который в благодарность за услугу сделал своей российской жене ремонт в квартире.

Впрочем, по мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова , сейчас в России заключается меньше фиктивных браков, чем еще 10 или 20 лет назад. «Большинство мигрантов уже получили вид на жительство в РФ и осели здесь. И сейчас вступать в брак фиктивно нет никакой необходимости. Тем более, как правило, эти мигранты не очень богаты, поэтому и идти на такую сделку не в их интересах», — рассказал он «Газете.Ru».

Как отмечают эксперты, доказать, что брак был фиктивным и заключенным с корыстными целями, достаточно сложно, но все же реально. Существует ряд критериев, которые заставляют насторожиться: например, если в браке с иностранным гражданином есть большая разница в возрасте. Именно так удалось раскрыть правонарушение в Алтайском крае в 2015 году.

Там фиктивный брак был заключен между ветераном Великой Отечественной войны и социальным работником, разница в возрасте которых составляла 37 лет.

Заявление в органы подала дочь женившегося мужчины. В ходе прокурорской проверки было установлено, что супруги не жили вместе, не вели совместного хозяйства и общих детей у них, разумеется, не было. Целью вступления в брак со стороны женщины было получение государственных льгот после смерти супруга. Брак в итоге аннулировали.

Привлечь внимание главного управления по вопросам миграции МВД России также могут браки, которые расторгаются спустя недели или месяцы после их заключения. При этом, как подчеркивает Сергей Смирнов, если супружеский союз длится больше года, то его вряд ли уже признают недействительным. Кроме того, по закону не может быть признан фиктивным брак, в котором у супругов были зачаты или родились общие дети.

Заявление о признании союза фиктивным могут подавать как сами супруги и их друзья и родственники, так и миграционное управление при МВД. Прокуратура обязана провести проверку и установить, живут ли супруги вместе, ведут ли совместное хозяйство, есть ли у них общий бюджет и так далее. Если выяснится, что брак был заключен только для достижения корыстных целей вроде гражданства, то дело передается в суд.

Если брак будет признан фиктивным, он тут же аннулируется, как и все действия, совершенные благодаря «замужнему» или «женатому» статусу.

Серьезной административной ответственности (и уж тем более уголовной) заключение фиктивного брака не несет, особенно для «принимающей стороны». Иностранца могут депортировать с возможным временным запретом на въезд в Россию. Но если будет доказано, что иностранец получил российское гражданство через фиктивный брак, только чтобы заниматься преступной деятельностью, то к ответственности будет привлечен и его супруг.

В МВД также напомнили о других последствиях, о которых забывают россияне, вступающие в фиктивный брак. «После заключения брака иностранный гражданин имеет право претендовать и на имущество другого супруга», — говорится в сообщении ведомства.