Таксист облегчил кошелек иностранца на 23 тыс. рублей

СМИ: в Москве таксист довез туриста до аэропорта за 23 тысячи рублей

По данным телеканала, мужчина поймал такси в центре столицы. Водитель сообщил ему, что оплата будет определяться по счетчику.

По приезду в аэропорт таксист назвал стоимость поездки — 23 300 рублей. Турист отказался платить такую сумму, но водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги.

Потерпевший обратился в полицию и сообщил номер машины такси. После этого он улетел домой.