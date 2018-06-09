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Таксист облегчил кошелек иностранца на 23 тыс. рублей
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СМИ: в Москве таксист довез туриста до аэропорта за 23 тысячи рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданин Вьетнама вынужден был заплатить за поездку с Красной площади до аэропорта Шереметьево 23 300 рублей, сообщает "Пятый канал".
По данным телеканала, мужчина поймал такси в центре столицы. Водитель сообщил ему, что оплата будет определяться по счетчику.
По приезду в аэропорт таксист назвал стоимость поездки — 23 300 рублей. Турист отказался платить такую сумму, но водитель заблокировал двери автомобиля, начал угрожать клиенту и в итоге вынудил его отдать деньги.
Потерпевший обратился в полицию и сообщил номер машины такси. После этого он улетел домой.
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