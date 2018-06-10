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Россиянам придумали новую статью расходов
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Россиянам придумали новую статью расходов 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Минсельхоз подготовил изменения в закон «О ветеринарии» о введении маркирования и учета животных. Данный законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Законопроектом вводятся понятия маркирования и учета животных. Указанные процессы направлены на обеспечение последующей прослеживаемости животных и продуктов животноводства по принципу "от фермы до прилавка"», — подчеркивается в пояснительной записке к документу.
Идентификация животного (группы животных) предполагает присвоение уникального буквенно-цифрового идентификационного номера, который сохраняется в Федеральной государственной системе в области ветеринарии (ФГИС). Код будет сохраняться за животным на протяжении всей жизни.
При учете во ФГИС будет фигурировать следующая информация: уникальный номер животного; описание средства маркирования; биологический вид, порода; пол, дата рождения, дата ввоза в РФ; цель и место содержания; данные о владельце (ФИО, адрес регистрации, адрес фактического проживания, дата рождения); данные о родителях животного (если известны); данные генетической идентификации; данные об установлении диагноза на заразную болезнь, генетическую болезнь, а также данные о вакцинации, о парентеральном и алиментарном применении лекарственных средств.
При идентификации животных может быть использован чип, клеймо, пластмассовая бирка. Допускается использование визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронных (респондер, транспондер), смешанных средств маркирования.
Законопроект устанавливает особенности маркирования крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, оленей, свиней и иных животных, а также собак и кошек. Предусматривается, что идентификация, маркирование и учет животных в случае желания владельца осуществляются с 1 января 2018 года. Оптовая стоимость пластмассовой бирки составляет 12-18 руб. за единицу продукции. Стоимость услуги по установлению чипа или одной бирки составляет от 50 до 70 руб.
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