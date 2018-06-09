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Умерла Татьяна Малыщицкая
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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: kino-teatr.ru
Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Петербурге на 58-м году жизни. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Камерного театра Малыщицкого, в котором на протяжении многих лет работала актриса.
"Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого с прискорбием сообщают о скоропостижной кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратника известного советского и российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Малыщицкого", — сказали ТАСС в пресс-службе театра.
Малыщицкая и ее отец стояли у истоков ленинградского Молодежного театра, на его сцене она играла в таких спектаклях, как "Диалоги", "Беда" и других. Впоследствии актриса участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, где выходила на подмостки в постановках "Иванов", "Женитьба", "Лицей, который не кончается", "Вишневый сад" и других.
Малыщицкая также снималась в фильмах и телесериалах, в том числе в "Улицах разбитых фонарей" и "Тайнах следствия".
О дате прощания будет объявлено позднее, сказали в театре.
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