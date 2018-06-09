«Дети будут в шоке»: учительницу уволили за фото

Радиоведущий Сергей Стиллавин заступился за молодую учительницу из Омска , которую уволили из школы за фото в купальнике. По ее словам, сама она не выкладывала фотографии, так как понимала, что это могут увидеть дети. Инициаторами скандала стали родители, обнаружившие снимки в интернете. Мэрия города назвала фотосессию нарушением педагогической этики.

Известный радиоведущий Сергей Стиллавин вступился за уволенную омскую учительницу. В своей группе в «ВКонтакте» он опубликовал сообщение, в котором написал, что снимки не являются показателем ее профессиональных качеств. Ведущий отметил и то, что у девушки два высших образования — историческое и юридическое, поэтому она и не должна сомневаться в своем профессионализме.

Стиллавин также объявил голосование, состоящее из одного вопроса: «Достойна ли учительница преподавать в школе?». Когда в голосовании приняли участие 1 682 человека, оказалось, что 1 386 из них считают, что достойна.

В комментариях, однако, мнения были полярные. Кто-то заявил, что любой человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, а кто-то был абсолютно уверен, что есть ряд профессий, в которых люди должны соответствовать определенным этическим нормам.

Омскую учительницу уволили из школы после того, как в сети появились ее фотографии в купальнике. Как отметили в мэрии города, это нарушение этики педагога, установленной школьным кодексом. Об увольнении из-за распространения фотографии 26-летняя омичка Виктория сообщила местному изданию НГС. ОМСК

«Учитель истории Виктория Попова своим поведением — распространением в интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы, а самое главное, высокому званию педагогического работника. Осознав данный факт, педагог написала заявление по собственному желанию», — заявили в мэрии.

В самой школе ситуацию еще не комментировали.

В общеобразовательной школе № 7 Виктория преподавала историю детям с седьмого по девятый класс. Свободное время она проводила, обучаясь в школе моделей. Одно из занятий было практическим: на нем Виктория снималась в купальнике в стиле пин-ап (американский стиль 50-х годов). Фотографии предназначались для рекламы магазина одежды plus size.

Виктория уверяет, что сама не выкладывала фото в соцсети, так как его могли увидеть ученики. Она предположила, что родители обнаружили снимок на сайте НГС. ОМСК и сочли его чересчур откровенным. Поэтому они и обратились к школьному руководству с просьбой принять меры.

К завучу по воспитательной работе, которая также является временно исполняющей обязанности директора, Викторию вызвали на следующий же день после размещения снимка. Завуч сказала девушке, что школа обязана принять соответствующие меры. Виктория отметила, что перед ней было два варианта развития дела: увольнение либо по собственному желанию, либо по 33-й статье Трудового кодекса (за систематические дисциплинарные нарушения).

«Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: «А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?» Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — объясняла НГС. ОМСК Виктория.

Однако ей не оставалась ничего, кроме как написать заявление об увольнении по собственному желанию. По ее мнению, спокойной работы она бы после этого не знала, поэтому и бороться было бесполезно.

«Это было ожидаемо, у нас в принципе были проблемы с этим человеком (с завучем. — Прим. авт.). То у меня волосы не так покрашены, то в джинсах я хожу. А тут человек подловил меня просто на этом, и все», — уточнила учительница.

Виктория вспоминает, что расплакалась во время беседы с завучем, поскольку ей нравилось работать с детьми. «Дети придут и будут просто в шоке, восьмые классы по крайней мере, у нас с восьмыми классами любовь-любовь. Они даже проводили анонимное голосование в группе „ВКонтакте“ „Мой самый любитель учитель“. Там мы поделили первое место с их классным руководителем. Наверное, это о чем-то говорит», — рассказала Виктория.

Похожий случай произошел 6 июня в Москве . Из-за «бдительности» родителей уволили учительницу одной из школ. Она вызвала их недовольство, сводив своих учеников в театр «Модерн» на спектакль по роману Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил художественный руководитель театра Юрий Грымов.

«Она привела класс, учащиеся посмотрели, и потом, наверное, кто-то спросил в школе или родители спросили, как вам спектакль, и они сказали, что там идет разговор про свободную любовь. И за это «растление» директор школы уволил этого педагога. Видимо, начали жаловаться недальновидные родители, не разобравшись в сути дела», — отметил Грымов.

Режиссер также заявил о своем решительном намерении разобраться в ситуации. «Это катастрофа. Мне стыдно и страшно, что такое происходит. Тем более, там ничего такого не показывают, никакой „обнаженки“. Какое-то Средневековье», — возмутился он.

Грымов также заявил, что хочет пригласить на спектакль руководство школы вместе с чиновниками.